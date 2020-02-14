Зима в Москве и области закончилась. Весне дорогу!

Зима уже не вернется в Москву — теплая погода продолжится до конца февраля, а в марте температура поднимется еще выше. Солнце не даст установиться морозам.

«Положительный индекс североатлантического колебания, по прогнозам, продолжится до конца февраля, а в марте уже наступит и астрономическая, и календарная весна, будет приходить много тепла. Думаю, зима уже закончилась и мы в какой-то степени переходим в весну, морозов, я думаю, уже не будет», — сказал агентству городских новостей «Москва» заместитель директора Института физики атмосферы имени А.Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

По его словам, морозы возможны, но они будут очень краткими, а ясная погода не даст снегу задержаться надолго.

Сейчас в Москве +2 градуса, до конца дня будет идти дождь со снегом. Ночью температура опустится до -3 градусов. На выходных днем будет 0…3 градуса, ночью температура будет опускаться до -5 градусов. В воскресенье, согласно информации Гидрометцентра, ожидается снег с дождем, местами будет гололедица.