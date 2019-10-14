Зиму видим издалека. Снегоуборочную технику подготовят в Подмосковье заранее

Московская область продолжает подготовку к зимнему сезону. Чтобы он прошел гладко, необходимо подумать о снегоуборочных материалах и технике.

На балансе региона почти 1,8 единиц снегоуборочной техники. До 1 ноября муниципалитетам необходимо привести ее в порядок.

«Казалось бы, сейчас ничего не предвещает зимы, но было бы ошибкой не обратить внимания на технику, на энерговооруженность, на блок ЖКХ. Для нас принципиально важно, чтобы все муниципалитеты имели представление, как, где, когда и чем убирать города. Эта тема востребована», — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Тепло в каждом доме. Подмосковье подготовилось к зиме на 100% Подробнее

По его словам, к морозам и снегопадам нужно подготовиться заранее.

Помимо этого, губернатор рассказал о большой социальной программе «Активное долголетие». Проект набирает популярность. Так, старшее поколение порадуют не только доплаты и льготы, но и развлекательные мероприятия: кружки, танцы, экскурсии и многое другое.