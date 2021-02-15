«Жуткую Аленку» продали на аукционе за 2,6 млн рублей

Прославившуюся скульптуру «жуткой Аленки» продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Начальная цена составляла один миллион рублей.

«В аукционе принимали участие четыре претендента. Аукцион длился два с половиной часа. Имя покупателя пока не известно», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Российского аукционного дома (РАД).

Аленка впервые появилась в Нововоронеже, но не смогла там долго простоять из-за своего внешнего вида. Довольно скоро она стала героиней мемов, а местные власти в итоге решили убрать арт-объект, привлекший к себе много внимания.

Скульптура была открыта 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. Согласно легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место возле ручья и позвала туда людей, которые основали там поселок. Через три дня после открытия памятника местное население потребовало убрать его из-за резонанса в СМИ, скульптуру обещали заменить «более миловидной».