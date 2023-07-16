Общество 16 июля 2023, 16:09 Блогеры начали притворяться NPC с зацикленными анимациями Соцсети захватил новый тренд с видео, где блогеры притворяются персонажами игр Freepik

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Соцсети захватил новый тренд с роликами, в которых авторы ведут себя как NPC с зацикленными анимациями и взаимодействуют с виртуальными подарками. Несколько роликов показал Telegram-канал Baza.

«Жутко, но так теперь выглядит бизнес», — написал канал.

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Новые ролики начали выпускать TikTok-стримерши. Они ведут себя как игровые персонажи с повторяющимися анимациями. Девушки делают вид, что взаимодействуют с виртуальными подарками.

«Дело в том, что в стримах на платформе есть виртуальные подарки, которые пользователи покупают авторам за монеты (одна стоит 1,4 цента). После этого полученные донаты можно конвертировать и вывести уже в реальные доллары», — передавала Baza.

На видео девушки повторяют одни и те же фразы, «выдавливаемыми» голосами: «Ам-ам-ам, мороженое — ням. Остренько!». Также они то и дело повторяют названия подарков и делают вид, что, например, едят. Выглядит это странно. Более того, чтобы привлекать аудиторию, блогерши делают яркий макияж, надевают одежду с глубоким декольте.

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