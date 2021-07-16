Журова рассказала, как Путин нарисовал ей кошку

Президент России Владимир Путин нарисовал кошку олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Светлане Журовой. Необычным подходом глава государства снял напряжение, охватившее делегацию россиян во время выбора страны — хозяйки ОИ-2014.

Рассказ Журовой о событиях в Гватемале опубликовал Telegram-канал «Пул № 3». В 2007 году Сочи презентовали на ней как город — кандидат на проведение зимней Олимпиады — 2014 на сессии Международного олимпийского комитета.

«Владимир Владимирович возвращается после своего выступления и видит, что всех подколбашивает конкретно. Сел и начал рисунок рисовать. Сидит и рисует. Я заглядываю, он мне — сейчас-сейчас. И нарисовал кошечку», — поделилась Журова.

Рисунок президент РФ передал спортсменке с автографом «Владимир Путин». По ее словам, рисунок вызвал у собравшихся улыбку.

«И это расслабило команду: раз уж у нас президент спокоен, что кошек рисует в такой момент, значит, мы уже пришли к точке, когда тоже можно расслабиться. Когда надо просто верить в себя, и все получится», — заключила Журова.

В ночь на 5 июля 2007 года на сессии МОК Сочи выиграл право проведения зимних Олимпийских игр. Город конкурировал с Зальцбургом и Пхенчханом.

Олимпиаду на черноморском курорте признали самой успешной в истории. Сборная РФ на соревнованиях одержала победу в командном зачете.