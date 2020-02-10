Журналисты выяснили, как пенсионеров обманывают в магазинах

«Прихожу в магазин, вижу — скидка для пенсионеров до часу дня в понедельник. Беру продукты и иду на кассу. И что же, смотрю на чек, а там никакой скидки нет», — пояснила собеседница издания Марина Михайловна.

Другие варианты хитрости: несоответствие указанного и реального веса, ценника и стоимости товара в чеке. Покупатели в возрасте могут не заметить такой мелочи и проверить в то, что действительно получили скидку.

Продавцы могут отказывать в скидке пожилым покупателем, так как используют эти акции в свою пользу.

Продукты с истекающим сроком годности тоже могут стать участниками программы скидок.

«Акции совсем необязательно сопровождаются обманом, так как они выгодны и магазинам. Это позволяет избавиться от товаров, не пользующихся спросом, обеспечить приток покупателей и освободить место для новых поставок. Конечно, магазины нередко используют различные уловки, чтобы повысить свою прибыль. Так, на ценниках может быть мелким шрифтом указано особое условие акции, например приобретение нескольких товаров. Покупателям стоит быть внимательнее и всегда читать информацию на ценнике», — заявил партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

Покупателям советуют внимательно смотреть на ценники товаров и сверять информацию в чеке перед выходом из магазина.

«Если товар отказываются пробить по указанной на ценнике стоимости, можно пожаловаться в Роспотребнадзор — магазину тогда грозит штраф. Просроченный товар можно вернуть всегда — независимо от того, куплен он на акции или нет. Что касается увеличения цены перед акцией, то привлечь к ответственности магазин за такие махинации не получится, так как ценообразование — это его прерогатива», — уточнил Гавришев.