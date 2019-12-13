Журналисты выяснили, как девушки работают за границей party girl

Консумация — это стимулирование спроса на спиртные напитки и еду у посетителей баров. Сейчас это способ набирает большую популярность среди предпринимателей, а девушки часто соглашаются на такую работу. По словам менеджера агенства, для работы раrtу girl девушка заполняет анкету и записывает проходку на видео.

Вакансию party girl можно найти почти в каждом крупном городе любой страны. Однако в Турции, Армении, Марокко — это скорее проституция. Агент уточнил, что безопаснее всего в Испании, Италии, Иордании.

«Работа на консумации не подразумевает никакого секса. Но девушки в погоне за деньгами могут себе позволять некоторые виды сексуальных ухищрений. Некоторые клубы за это наказывают. Например, в Грузии если хозяин бара узнает о секс-услугах party girl, то он в этот же день разрывает с ней контракт и отправляет восвояси», — пояснил менеджер агентства.

Типаж работницы зависит от предпочтений хозяина бара. Но одежда всегда открытая, сексуальная и облегающая. Чаще всего раrtу girl до 30 лет.

«Самые умные — выходят за границей замуж и переезжают туда на ПМЖ. Это образ жизни, к которому быстро привыкаешь. У опытных party girl достаток от пяти тысяч евро в месяц. Это сказка для современных Золушек. Они самостоятельные, могут спать до обеда, снимать шикарные апартаменты или даже покупать недвижимость за границей, заниматься шопингом в брендовых бутиках. Колют себе губы, увеличивают грудь. В Россию они возвращаться не хотят», — добавил агент.

В основном, party girl нравятся мужчинам за 40 со средним или выше среднего достатком. Работа девушки — флиртовать, смеяться, строить глазки.

«Это неофициально. Их депортируют постоянно. Случаются рейды полиции. Некоторым девушкам, которые хорошо зарекомендовали себя, могут оформить рабочую визу. Но в основном это абсолютно нелегально», — пояснила агент.