Журналисты выяснили, что происходит на могиле Началовой

«Мы будем их судить»: представителя Началовой возмутили паломнические туры на могилу певицы Подробнее

Журналисты агентства решили побывать на Троекуровском кладбище в Москве, где находится могила Юлии Началовой. Они проверили, в каком состоянии находится захоронение артистки. Увиденное их поразило.

Спустя полгода после гибели Началовой, захоронение певицы никак не изменилось. Первое, что бросается в глаза пришедшим — огромное количество цветов, живых и искусственных. Ее могила утопает в лилиях, гвоздиках, пионах, георгинах, розах, многочисленных букетах и венках. При этом выглядят они так, словно их принесли пару часов назад.

О смерти Началовой стало известно 16 марта 2019 года. Это новость потрясла страну. Смерть наступила в результате комплекса заболеваний — сердце Юлии Началовой не смогло справиться с нагрузкой. Коллеги и поклонники простились с ней 21 марта.