  • Журналисты выяснили, что происходит на могиле Началовой

    16 сентября 2019, 19:20

    Ольга Чеснокова

    Спустя полгода после гибели известной певицы Юлии Началовой средства массовой информации наводнили сообщения о том, что на ее могиле происходят странные вещи. На захоронения артистки продавали паломнические туры, люди собирают там землю, чтобы добавить ее в суп или чай, поскольку всерьез верят, что погибшая — святая и «помогает страждущим». ИА Nation News решило выяснить, в каком состоянии находится последнее пристанище певицы.
    Журналисты выяснили, что происходит на могиле Началовой

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    Журналисты агентства решили побывать на Троекуровском кладбище в Москве, где находится могила Юлии Началовой. Они проверили, в каком состоянии находится захоронение артистки. Увиденное их поразило.

    Спустя полгода после гибели Началовой, захоронение певицы никак не изменилось. Первое, что бросается в глаза пришедшим — огромное количество цветов, живых и искусственных. Ее могила утопает в лилиях, гвоздиках, пионах, георгинах, розах, многочисленных букетах и венках. При этом выглядят они так, словно их принесли пару часов назад.

    О смерти Началовой стало известно 16 марта 2019 года. Это новость потрясла страну. Смерть наступила в результате комплекса заболеваний — сердце Юлии Началовой не смогло справиться с нагрузкой. Коллеги и поклонники простились с ней 21 марта.