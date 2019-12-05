Журналисты встретились с пожилой отшельницей из Челябинской области

«Домишко у меня плохой, потому что ремонтировать некому, и некогда. Я без телефона, без телевизора, без холодильника. Ничего у меня нет, я и не стараюсь покупать. Жить-то осталось немного совсем», — отметила отшельница.

По словам женщины, общается она только с козами. Животные едят из тарелок и спят вместе с ней.

«Животным у меня живется прекрасно. Я все-все отдаю для них. Всю душу. Вот и с ними всегда беседую даже», — рассказала пенсионерка.

Соседи знают о ее теплых отношениях с козами. Соседка Полина Ионкина рассказала, что Фатеева «кормит их, поит, разговаривает с ними», как с детьми. Однако жителей города питомцы пожилой женщины не радуют.

«У них вообще, конечно, запах невыносимый. Весной и мы задыхаемся, весной они же гуляют во дворе, двор открытый, и это все пахнет», — уточнила соседка Елена.

Пожилую женщину не навещает сын, а соцработники даже не знают о ее существовании. По словам главы управления социальной защиты Златоустоского городского округа Ирины Брейкиной, пенсионерка «живет той жизнью, которая ее на данный момент устраивает».

«...в услугах она не нуждается, тем не менее без внимания мы ее не оставим. Будет осуществлять еженедельный выезд к ветерану, интересоваться, здорова ли она», — добавила Брейкина.