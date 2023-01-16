16 января 2023, 12:58
Журналисты «Вечерней Москвы» получили награды от Собянина в День российской печати
В День российской печати мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии журналистам «Вечерней Москвы». Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии, передала «Вечерняя Москва».
«От их [журналистов] профессионализма и ответственности зависят знания и память народа о событиях, которые происходят на территории нашей страны и нашего славного города», — сказал в своей речи градоначальник.
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Собянин добавил, что сейчас Россия переживает не самые простые времена, однако именно в такие моменты проявляется ключевая роль журналистов.
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Награду от Собянина получил заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», шеф–редактор утреннего номера Алексей Зернаков.
Журналистика
Сергей Собянин
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