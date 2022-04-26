Журналисты узнали историю мальчика из Приморья, который является единственным учеником в школе

В поселке Горный Кировского района Приморского края журналисты пообщались с бывшим директором школы, которая рассказала о единственном ученике в школе. В данный момент ребенка обучает его бабушка, однако родители настаивают на том, чтобы мальчик ходил в школу, которая не работает. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на «Дальневосточные ведомости».

По словам бывшего директора школы и нынешнего руководителя ликвидационной комиссии Ольги Самылкиной, школа находится в стадии ликвидации, поскольку все больше семей покидают поселок, а учиться в ней некому.

«Родители и раньше забирали детей из школы, так как должного образования и участия в национальных проектах в сфере образования мы им не можем предоставить в силу многих факторов. Жители продолжают уезжать из поселка, к осени уедут еще две семьи», — сказала она.

Для того, чтобы двери учебного учреждения вновь открылись, необходим определенный штат сотрудников: директор, учитель начальных классов, учитель английского языка, физкультуры, повар, уборщица, три сторожа, кочегары в зимний период.

Самылкина отметила, что мальчик, который учился в школе, добрый и любознательный, однако для него трудно проводить полноценное обучение. Ребенку не с кем общаться на переменах, а также не с кем сравнивать свои успехи и оценки.

Любой школьник, по словам бывшего директора, нуждается в социализации. Тот случай, который возник у них в поселке, является достаточно необычным и в то же время трудным для мальчика.