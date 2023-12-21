Общество 21 декабря 2023, 15:24 Журналисты указали на различия между финалом «Слова пацана» и «слитой» версией Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее опубликованной в Сети версии

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Заключительный восьмой эпизод сериала «Слово пацана» отличается от появившейся ранее в Сети версии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Финальная серия картины стала доступна на видеоплатформах утром в четверг, 21 декабря.

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В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink рассказали, что режиссер картины внес авторские изменения в финальные эпизоды сериала. В частности, седьмую серию доработали лишь частично, а финальную, восьмую, пересняли.

В этой серии изменили некоторые фрагменты и финал. Также некоторые сцены совпадают по репликам героев, но локации отличаются. Кроме того, авторы удалили некоторые кадры, а также добавили дополняющие сюжет моменты.

Сценарист картины Андрей Золотарев ранее объяснял «360», что картина стала отображением отношений детей и отцов, а создатели вложили в нее поучительную историю о последствиях для человека за совершенное им зло.