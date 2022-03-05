Журналисты телеканала RT France подверглись массовому харассменту

Во Франции журналисты и эксперты телеканала RT France столкнулись с дискриминацией. Об этом в стриме RT «Летучка» заявила руководитель RT France Ксения Федорова.

«Бывшие журналисты, эксперты, которые приходили к нам в эфир, люди, с которыми мы сотрудничали, в том числе на безвозмездной основе, — все они подвергаются массовому харассменту в соцсетях», — сказала она.

По ее словам, сам Эммануэль Макрон якобы неофициально назвал фамилии людей, которые приходили в эфир RT France. Данная мера активно использовалась еще во времена холодной войны и сейчас продолжается во Франции.

С 1 марта канал RT France в Telegram стал недоступен на территории Франции.