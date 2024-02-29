Общество 29 февраля 2024, 11:16 Журналисты собрались в Гостином Дворе перед посланием президента Федеральному собранию Журналистов собрали в Гостином Дворе перед посланием Федеральному собранию

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В Гостином Дворе все готово перед оглашением послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Журналистов собрали в пресс-центре, видео с места появилось в распоряжении «360».

Для представителей СМИ и гостей мероприятия подготовили фуршет. Журналистам предложили бутерброды, круассаны и конфеты ручной работы, а также фрукты.

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Начало оглашения послания намечено на полдень. Это обращение главы государства к Федеральному собранию — уже 19-е по счету. Мероприятия проходит ежегодно. Однако в 2017 и 2022 годах его не проводили.

В Гостиный Двор также прибыли герои специальной военной операции. Их присутствие уже стало традицией. В прошлом году участники спецоперации также были на оглашении послания президента Федеральному собранию. За обращением главы государства будет следить и Герой России, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Сейчас он находится на Международной космической станции.

«360» ведет текстовую трансляцию события.