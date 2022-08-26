Международный форум о рыбной отрасли пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре

Журналисты, блогеры и лидеры общественного мнения смогут получить премию за популяризацию рыбопромышленной отрасли FishCorr. Награду вручат на Международном рыбопромышленном форуме, который пройдет с 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге.

В 2021 году российские рыбаки добыли более пяти миллионов тонн рыбы. Россия входит в пятерку лидеров по объемам добычи и при этом имеет серьезный потенциал для развития на долгие годы.

Ежедневно о работе рыбопромышленного комплекса в целом и достижениях каждого рыбопромыслового региона в отдельности рассказывают федеральные и региональные СМИ, авторы интернет-изданий, а также представители пресс-служб рыбохозяйственной отрасли. Все они смогут получить премию FishCorr, которая присуждается журналистам и фотографам за популяризацию рыбопромышленной отрасли.

К участию в конкурсе принимаются публикации о рыбной отрасли за весь 2022 год в электронных и печатных СМИ, а также в социальных сетях. Церемония награждения победителей конкурса пройдет 22 сентября в Санкт-Петербурге, на V Международном рыбопромышленном форуме. Соискателям журналистской премии необходимо в срок до 15 сентября прислать свои работы в объединенную пресс-службу Росрыболовства. Профессиональное жюри, в состав которого входят главные редакторы телеканалов, представители государственных органов власти, профессора факультетов журналистики, выберет лучшие работы.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева также проводится крупная премия для сотрудников СМИ, интернет-блогов и соцсетей. «Медиана» дает возможность поддержать социально значимые работы журналистов региона.