  • Журналисты РИА ФАН рассказали о слежке за ними в командировке в Ливию

    20 сентября 2019, 17:03

    Алена Макаренко

    Корреспонденты РИА ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали о слежке за ними во время командировки в Ливию. Также в этой стране они видели только журналистов стран НАТО.
    Журналисты РИА ФАН рассказали о слежке за ними в командировке в Ливию

    Безопасных мессенджеров нет. И дело не в шифровании

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    «Других журналистов мы не видели. Страна закрытая для прессы. Мы постоянно чувствовали контроль. Было наружное наблюдение за нами: автомобильное и пешее», — рассказали они.

    По этой же причине сотрудники агентства не разговаривали в отеле вслух, а переписывались в мессенджерах.

    «Мы подозревали, что нас слушали», — признались Микульскис и Малянов.

    Кроме того, Малянов считает, что его ноутбук атаковали с разных IP-адресов. И это при том, что он просто пытался загрузить музыку на плеер.