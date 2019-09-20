Журналисты РИА ФАН рассказали о слежке за ними в командировке в Ливию
Корреспонденты РИА ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали о слежке за ними во время командировки в Ливию. Также в этой стране они видели только журналистов стран НАТО.
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«Других журналистов мы не видели. Страна закрытая для прессы. Мы постоянно чувствовали контроль. Было наружное наблюдение за нами: автомобильное и пешее», — рассказали они.
По этой же причине сотрудники агентства не разговаривали в отеле вслух, а переписывались в мессенджерах.
«Мы подозревали, что нас слушали», — признались Микульскис и Малянов.
Кроме того, Малянов считает, что его ноутбук атаковали с разных IP-адресов. И это при том, что он просто пытался загрузить музыку на плеер.