Журналисты РИА ФАН рассказали о слежке за ними в командировке в Ливию

Безопасных мессенджеров нет. И дело не в шифровании Подробнее

«Других журналистов мы не видели. Страна закрытая для прессы. Мы постоянно чувствовали контроль. Было наружное наблюдение за нами: автомобильное и пешее», — рассказали они.

По этой же причине сотрудники агентства не разговаривали в отеле вслух, а переписывались в мессенджерах.

«Мы подозревали, что нас слушали», — признались Микульскис и Малянов.

Кроме того, Малянов считает, что его ноутбук атаковали с разных IP-адресов. И это при том, что он просто пытался загрузить музыку на плеер.