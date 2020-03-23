Журналисты рассказали, зачем петербургские активисты посещают «случайные» суды

Автор проекта Дмитрий Серегин рассказал изданию, что идея появилась после посещения заседания по делу «Сети» (запрещенной в России организации) в Петербурге. Тогда активистов, которые пришли поддержать подсудимых, в здание суда не пускали. Дмитрий вместе с другом Иваном Остапчуком попробовали найти в судебной базе в Сети, где и какие суды пройдет в в Петербурге в ближайшее время по статье 228.

«Мы вдвоем сначала стали ходить. Удивительно, но люди подтянулись. Это был наш междусобойчик, мы никому и не говорили. Я в Twitter постоянно выкладывал фотки — у меня за день тысяча лайков налетела, много репостов. Плюс Дима потом создал канал в Telegram, куда выкладывал расписание заседаний, а также мы писали истории с судов, на которых были», — вспоминает Иван.

По словам Серегина, данная инициатива — это попытка посмотреть, как выносятся приговоры и соответствует ли обвинительный уклон судов правде. А также, насколько справедливо проходят судебные разбирательства.

Адвокат Зелимхан Бициев поддержал инициативу и назвал ее необходимой. Он ответил, что присутствие общественности в зале суда может привести к значительному снижению срока наказания, а, возможно, и к смягчению меры пресечения.

«Мое принципиальное мнение, что проект помощи подсудимым должен быть не только по делам в сфере наркооборота, а по любому уголовному преследованию, где правоохранители фальсифицировали материалы уголовного дела либо расследование дела не имело полноты и объективности», — считает он.