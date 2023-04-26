Общество 26 апреля 2023, 14:29 Журналисты рассказали школьникам о своей профессиональной деятельности в московской ТПП

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Учащимся школы № 56 имени академика Легасова рассказали о профессиональной деятельности журналистов в Московской торгово-промышленной палате. Школьники смогли задать интересующие вопросы ведущим специалистам столичного медиасообщества, передала «Вечерняя Москва».

Одним из спикеров в пресс-конференции выступила заместитель главреда по продвижению и коммуникациям газеты «Вечерняя Москва» Яна Портнова. В процессе мероприятия журналисты затронули темы стремительного развития электронных СМИ и обсудили сложившиеся тенденции в сфере подготовки специалистов.

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Отмечается, что благодаря таким познавательным мероприятиям школьники могут получить профессиональные практические навыки.