Журналисты проверили цены на медицинские маски в российских аптеках

По данным издания, самые дорогие маски продаются в Дагестане. Раньше они стоили полтора рубля, теперь же их цена — одна тысяча рублей.

Корреспондент «Звезды» зашел в одну из региональных аптек, где маска стоила 182 рубля. В связи с подобными ценовыми скачками Росздравнадзор проведет рейды по аптекам страны. В Госдуме предложили штрафовать компании, которые поднимают цены на маски, используя ажиотаж населения.