Журналисты подсчитали, сколько денег Шепелев потеряет после ухода с Первого канала

По информации издания, месячный доход Дмитрия Шепелева во время работы на Первом канале составлял три миллиона рублей. Такого гонорара в ближайшее время ведущий больше не получит нигде.

Источник из его окружения сообщил, что в ближайшее время Шепелев может появиться на одном из развлекательных каналов, но контракт пока не подписан. При этом месячный гонорар там будет в три раза меньше, чем во время работы Шепелева на Первом.

До выхода на новое место Дмитрий Шепелев может вести различные мероприятия. Средняя сумма за эту работу начинается от одного миллиона рублей. Также он готов сниматься и в рекламных роликах. Гонорар оговаривается отдельно.

В последнее время Шепелева можно увидеть в качестве ведущего литературных встреч в деловом женском клубе. Этим проектом занимается его гражданская жена Екатерина Тулупова. Совладелица архитектурного бюро очень обеспеченна, и телеведущему придется соответствовать ее статусу, а значит, прилично зарабатывать.

На место Шепелева пригласили актера Тимура Еремеева. Он снимался в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон».