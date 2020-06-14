Журналисты подсчитали доходы Ефремова

Гонорар актера за выступление с его моноспектаклями колеблется между одним и полутора миллионами рублей. Весной 2020 года он дал только один спектакль: «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой».

Артиста часто приглашали на различные закрытые мероприятия, заказники.

Помимо этого, Ефремов часто выходил на сцену театра «Современник» в качестве приглашенного артиста. Ему платили за отработанные постановки, поэтому сумма всегда отличалась. С учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год, отметили журналисты издания.

В антрепризных постановках за выход на сцену актер получал от 300 до 500 тысяч рублей. С началом гастролей ставка возрастала.

Ефремов участвует не более чем в трех кинопроектах в год. Гонорар зависит от количества съемочных дней, режиссера, личной заинтересованности артиста и сложности проекта. Средняя цена — две тысячи долларов (138 тысяч рублей) за съемочный день.

Актер не только получал деньги, но и тратил. Ефремов владеет просторной квартирой в Плотниковом переулке, в которую вложил часть средств от продажи квартиры своего отца, написали на сайте газеты. Еще на его имя записана квартира в столице, которая перешла по наследству от матери. Кроме того, артист купил загородный дом в Подмосковье. Также он обзавелся недвижимостью рядом с Юрмалой. А два дома в Латвии приобрел благодаря гонорарам за моноспектакль.

Помимо этого, Ефремов, по утверждению СМИ, содержал бывшую жену Ксению Качалину и их общую дочь 19-летнюю Анну-Марию. В нынешнем браке с Софьей Кругликовой у артиста растет трое несовершеннолетних детей — старшая дочь через год оканчивает школу.

По подсчетам журналистов, в среднем каждый месяц артист зарабатывает три миллиона рублей.

Ранее Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы. По его вине скончался курьер Сергей Захаров. Родственники погибшего не приняли извинений артиста и отказались от денежной компенсации.