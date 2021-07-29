Журналисты подготовили онлайн-проект в память об Анатолии Лысенко

Творческий коллектив ОТР подготовил онлайн-проект в память об основателе телеканала Анатолии Григорьевиче Лысенко. Сегодня 40 дней, как его не стало. Об этом сообщил ОТР.

Программа «Памяти Анатолия Лысенко. Говорит и показывает Москва» расскажет про первые шаги телевещания, а также о значении медиа в России. Посмотреть этот выпуск зрители смогут сегодня, 29 июля, в 16:05. А в 22:45 выйдет документальный фильм «13 мгновений Анатолия Лысенко».

Также на канале запустили новый онлайн-проект под названием «Разговор с Анатолием Лысенко», присоединиться к которому можно по QR-коду.