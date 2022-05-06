Журналисты «Парламентской газеты» написали книгу об истории украинского нацизма

У журналистов «Парламентской газеты» вышла книга «Кому слава на Украине, или Бандера капут», которая посвящена истории украинского нацизма.

Создатели текста — постоянный автор «Парламентской газеты» Олег Маркелов и собственный корреспондент издания в Крыму Александр Мащенко. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выступил автором идеи и инициатором создания книги. Отмечается, что концепция книги возникла у него после того, как солдаты РФ нашли в украинских школах большое число учебников и прочей литературы с пропагандой идей нацизма.