Журналисты навестили могилу Лужкова

По данным информагентства, могила бывшего градоначальника находится рядом с захоронениями Юрия Никулина, Галины Улановой и Людмилы Зыкиной. Отмечается, что последнее пристанище Лужкова буквально утопает в цветах, а дорожка, ведущая к нему, уставлена похоронными венками. Продюсер Андрей Загорский, курирующий проект «Мемориалы России», заверил, что аналогичная ситуация была в день похорон Иосифа Кобзона.