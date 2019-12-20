Журналисты навестили могилу Лужкова
ИА Nation News вновь наведалось на одно из столичных кладбищ. На этот раз корреспонденты отправились на Новодевичье кладбище, дабы почтить память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, похороны которого состоялись 12 декабря.
По данным информагентства, могила бывшего градоначальника находится рядом с захоронениями Юрия Никулина, Галины Улановой и Людмилы Зыкиной. Отмечается, что последнее пристанище Лужкова буквально утопает в цветах, а дорожка, ведущая к нему, уставлена похоронными венками. Продюсер Андрей Загорский, курирующий проект «Мемориалы России», заверил, что аналогичная ситуация была в день похорон Иосифа Кобзона.