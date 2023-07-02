Общество 02 июля 2023, 16:38 Журналисты напомнили о картине, которую написали при участии Путина в 2009 году Журналисты кремлевского пула РИА «Новости» напомнили о написанной с Путиным картине «Узор» РИА «Новости»

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В Сети вспомнили о картине «Узор», которую написали в 2009 году при участии на тот момент председателя правительства Владимира Путина. Фотографию работы опубликовали в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА «Новости».

«Президент рисует не только кошек и портреты», — отметили журналисты.

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Они напомнили, что картину «Узор» написали в 2009 году. В ее создании принял участие президент Владимир Путин, который в то время занимал должность председателя правительства. Полотно реализовали на благотворительном аукционе — за него выручили 37 миллионов рублей. На картине с автографом Путина — окно с занавесками.

В конце июня президент поучаствовал в пленарном заседании ежегодного форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Глава государства нарисовал рожицу на сенсорной доске отечественного производства.