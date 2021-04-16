Журналисты Ямала приняли участие в медиа-игре «Квиз»

Журналисты Ноябрьска приняли участие в медиа-игре «Квиз». Мероприятие было посвящено 90-летию региональных средств массовой информации, рассказала ОГТРК «Ямал-Регион».

Уточняется, что соревнования состоят из семи тематических раундов, в рамках которых работники СМИ проверили свои эрудицию и логику.

«Наша команда называется „Клянусь Википедией“. Когда выбирали название, хотели придумать что-то креативное, веселое», — объяснила участница Дарья Киргинцева.

В игре померились силами четыре команды по 22 участника. В их числе были репортеры, операторы, теле- и радиоведущие и фотографы. Квиз включает 90 тематических вопросов в разных областях. 36 баллов из 36 возможных набрала команда «Арктика Медиа». Они получили кубок «Летящий голубь». Второе и третье места заняли «МИГ» и «НЕЖЫ-ШИ».