Журналисты Ямала отметили 90-летие становления СМИ в регионе

Ямал отметил 90-летие становления СМИ. 1931 года началась история появления и развития журналистики в регионе, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

В этот год впервые вышла газета «Няръяна Нгэрм». Это словосочетание переводится с ненецкого как «Красный Север». Представителей медийной сферы ЯНАО поздравил губернатор Дмитрий Артюхов, который поблагодарил местные издания за работу. Он отметил, что даже пандемия коронавируса не повлияла на деятельность журналистов. Местные жители как и раньше оперативно узнают последние новости.

«Будьте мобильными, социально ответственными, профессиональными и успешными!» — обратился к представителям СМИ Артюхов.

В стенах холдинга АНО «Ямал-Медиа» сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями от губернатора, депутатов законодательного собрания и других органов власти.