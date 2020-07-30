Журналисты из РФ, Сирии и Индии стали победителями премии RT для военкоров

«Наша премия отмечает труд военкоров, которые каждый год ездят в горячие точки с камерой и микрофоном. Их работа не остановилась даже во время глобальной эпидемии коронавируса. Мы благодарны всем, кто подал заявки на участие, и поздравляем победителей», — отметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Так, победителем в номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео» стал Мохамед Али из Сирии с материалом «В Идлибе началось перемирие». В нем рассказывается о ситуации в сирийской провинции, где после заключения договора между Россией и Турцией был прекращен огонь.

В категории «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео» лучшим стал наш корреспондент Александр Коневич с работой «Российские военные в Сирии». В ней повествуется о том, как ВС РФ помогают сирийским военным справиться с последствиями действующего конфликта.

В номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст» одержал победу Ручи Кумар из Индии, который является автором публикации «Почему Иран массово депортирует афганских беженцев». Она раскрывает тему тяжелых условиях, в которых оказываются афганские беженцы в Иране.

Премия была учреждена в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе. Он работал с RT Arabic.