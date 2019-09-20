Журналисты ФАН рассказали о получении визы в Ливию

Журналисты довольно легко получили визы, признались они. А вот у их переводчика в этом деле возникли сложности. В итоге специалисту документ не выдали, и корреспондентам пришлось уехать в Триполи вдвоем.

Сотрудники агентства летели в Ливию через Тунис. По их словам, в самолете они не видели других представителей СМИ. С ними были отдыхающие и те, кто вез в Ливию вещи на продажу.

Корреспонденты ФАН столкнулись с жесткой цензурой в Ливии Подробнее

Ранее журналисты признались, что в этой командировке за ними следили. Наружное наблюдение велось автомобильное и пешее. Кроме того, существует подозрение, что ноутбук Малянова атаковали с разных IP-адресов.