Журналисту Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020 по решению оргкомитета Баку. Его коллеги возмутились

Оргкомитет Баку отказал спортивному журналисту Нобелю Арустамяну в аккредитации на Евро-2020. Его коллеги возмутились из-за этого решения и назвали это «скотской несправедливостью» и «нарушением духа международного спортивного движения».

Первым на эту новость накануне отреагировал коллега Арустамяна Василий Уткин.

«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. <…> Что это, как не лишение человека [возможности] заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? Понятно ведь, что Нобель и не поехал бы работать в Азербайджан», — написал в своем Telegram-канале Уткин и напомнил, что Арустамян родился в Баку.

Поддержал комментатора и Дмитрий Губерниев, который написал, что «Европейский футбол без аккредитации Нобеля Арустамяна, как сборная России без Дзюбы и Головина». Тина Канделаки также прокомментировала произошедшее и назвала этот случай «нарушением духа международного спортивного движения».

Арустамян очень тепло отозвался о своих коллегах, которые оказали ему поддержку в трудной ситуации.

«Ситуация с моей аккредитацией на Евро-2020 развивается последние несколько дней. Сегодня, когда о ней стало известно всем, я получил невероятно много слов поддержки. Это главное для меня в нынешнем положении. Искренне благодарю всех своих коллег, написавших по теме публично или мне в сообщениях. Отдельно благодарю Василия Уткина», — заявил журналист у себя в Telegram и добавил, что для него эти слова важнее, чем «любая аккредитация на любой турнир».

Арустамян рассказал, что поддержку он получил и от РФС, который будет разбираться в ситуации, и от Федерации футбола Армении, и от руководства телеканала «Матч ТВ». Официальных комментариев от оргкомитета Баку пока нет.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 крупных городах Европы. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург.