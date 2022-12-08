Общество 08 декабря 2022, 19:36 Журналистскую премию получил главред «Вечерней Москвы»

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Среди победителей и дипломантов Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского «Золотой гонг» оказались главный редактор и журналисты «Вечерней Москвы».

Главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов победил в номинации «Редактор года».

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«Конечно, этот дар, высокая оценка, за которую я благодарен, делима. За ней стоят другие люди и другие имена», — подчеркнул он.

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Журналистский конкурс «Золотой гонг» проходит каждый год при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В середине 90-х его учредил Альянс руководителей региональных СМИ