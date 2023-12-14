Эксклюзив 14 декабря 2023, 12:15 Журналистов в Гостином Дворе накормят пирожками и блинами Две привозные кухни подготовили для журналистов в пресс-центре Гостиного Двора

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Журналисты уже готовы к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Корреспондент «360» Елена Кононова показала пресс-центр в Гостином Дворе, где будут работать представители СМИ.

«Отсюда на первые полосы у Telegram-каналов, скорее всего, будут попадать самые актуальные новости, полученные в ходе итогов года с Владимиром Путиным. Здесь же можно получить устройство для синхронного перевода речи. Достаточно большое количество иностранных журналистов зарегистрировано на пресс конференцию с Путиным», — рассказала Кононова.

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Для журналистов организовали фуршет. Кормить представителей СМИ будут фруктами, пирожками и блинами. Для корреспондентов также подготовили напитки на любой вкус.

«Две привозные кухни. Одна горячего цеха, вторая — холодного. У нас есть канапе, пирожки с мясом, яблоком и корицей. На горячее блины с мясом, сосиски в тесте и сырники», — сообщил один из сотрудников.

Российский лидер выступит перед россиянами и ответит на их вопросы в прямом эфире. «360» ведет прямую трансляцию выступления президента.