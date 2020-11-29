Журналистов призвали сплотиться в борьбе с терроризмом

Терроризм быстро меняет тактику в виду развития технологий. Инновации позволяют злоумышленникам готовиться к преступлениям незаметно, небольшими силами наносить серьезный урон. Поэтому возрастает роль СМИ и особенно социальных сетей.

Участники встречи в Москве приняли итоговый документ, в котором обратили внимание журналистов на последние тенденции. Теперь представители СМИ должны по иному действовать в антитеррористической борьбе. Сотрудникам прессы предстоит укрепить международную журналистскую солидарность в плане предупреждения и предотвращения террористических актов, организации эффективных журналистских расследований. Журналистам предстоит обратить особое внимание на ультраправые и ультралевые теракты, совершаемые боевиками-одиночками.

Профессиональные журналисты должны использовать новый подход в условиях развития высоких технологий и широкого использования искусственного интеллекта.

В конференции участвовали известные журналисты, представители силовых структур, а также руководители электронных СМИ, ученые, бизнесмены, общественные деятели из России, Франции, Италии, Индия, Израиля, Испании, Марокко, Румынии.