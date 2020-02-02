Журналистов призвали не называть перевал Дятлова «горой мертвецов»

Друзья туристов, погибших на горе Холатчахль в 1959 году, призвали СМИ прекратить называть это место «горой мертвецов». Они уверены — это оскорбляет память группы Дятлова.

Такое заявление сделал Сергей Согрин — он знал многих погибших туристов и участвовал в их поисках.

«Пора прекратить называть гору Холатчахль горой мертвецов. Это оскорбляет память ребят и народ манси. Никто не дает право журналистам переименовывать вершину», — сказал он во время ежегодной дятловской конференции в Екатеринбурге. Его слова процитировало URA.RU.

Соргин напомнил журналистам, что настоящее название горы — Холатчахль — переводится с мансийского как «лысая гора». Ее также можно назвать мертвой — но лишь в том смысле, что там ничего не растет. Он отметил, что первый раз Холатчахль назвали «горой мертвецов» в материале Комсомольской правды в 1999 году. С тех пор журналисты стали активно его использовать.

Мне кажется, что название, которое дали безымянному ранее месту — «перевал Дятлова» — вполне уместно, и этого достаточно, чтобы увековечить память погибших ребят Сергей Согрин.

Девять туристов во главе с руководителем экспедиции Игорем Дятловым погибли на склоне горы Холатчахль на Северном Урале 2 февраля 1959 года. Точные причины их гибели до сих пор не известны.