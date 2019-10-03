Журналистов наградили за освещение достижений российской энергетики
ФБА «Экономика сегодня» завоевало две награды всероссийской премии «МедиаТЭК-2019».
Агентство заняло первое место в номинации «Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК в России среди федеральных СМИ». А еще СМИ удостоили второго места в номинации «ТЭК России за рубежом среди федеральных СМИ».
Награждение прошло в рамках форума «Российская энергетическая неделя–2019». Журналистов поздравили с популяризацией достижений в сфере российской энергетики.
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Всего организаторы «МедиаТЭК-2019» получили 443 конкурсные работы из 54 регионов.
В первый день форума пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность работы СМИ в энергетическом сегменте. По его словам, журналисты не только освещают события, но и поднимают острые вопросы.