  • Журналистов наградили за освещение достижений российской энергетики

    03 октября 2019, 20:57

    Алена Макаренко

    ФБА «Экономика сегодня» завоевало две награды всероссийской премии «МедиаТЭК-2019».

    Агентство заняло первое место в номинации «Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК в России среди федеральных СМИ». А еще СМИ удостоили второго места в номинации «ТЭК России за рубежом среди федеральных СМИ».

    Награждение прошло в рамках форума «Российская энергетическая неделя–2019». Журналистов поздравили с популяризацией достижений в сфере российской энергетики.

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    Всего организаторы «МедиаТЭК-2019» получили 443 конкурсные работы из 54 регионов.

    В первый день форума пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность работы СМИ в энергетическом сегменте. По его словам, журналисты не только освещают события, но и поднимают острые вопросы.