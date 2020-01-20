Журналистов наградили на приеме ко Дню российской печати

Награды Союза журналистов Москвы получили заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова, программный директор «Радио «Культура» Ксения Ламшина, ведущая конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1» Дарья Златопольская, главный редактор газеты «Красная звезда» Николай Ефимов, главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов, а также коллектив агентства городских новостей «Москва».

Награды вручили представители различных ведомств. В частности, главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова наградило Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Его отметили в номинации «Лучшая книга, написанная журналистом, по итогам 2019 года» за роман «Истопник».