Владимир Мамонтов отметил, что не в курсе деталей этой истории и о причинах решения МИД Белоруссии необходимо спрашивать в самом ведомстве.

«Будь я сотрудником МИД, я бы не депортировал журналистов. По моим внутренним правилам, журналистов надо терпеть, даже если они задают неудобные вопросы и пишут то, что кому-то не нравится. Есть базовые принципы, например, „свобода слова“, „демократия“… Их следует соблюдать», — пояснил Мамонтов.

Он уточнил, что выступает против того, чтобы его коллег лишали права делать свою работу в какой-либо стране и по какой-либо причине, независимо от того, с какой точки зрения они освещают.