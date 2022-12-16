Общество 16 декабря 2022, 22:07 Журналистов Любимова и Таратуту признали иноагентами Минюст России внес в реестр иноагентов пять физлиц и три организации РИА «Новости»

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Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов пять физических лиц и три организации. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Список пополнили главный редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута*, журналист Дмитрий Любимов*, предприниматель Дмитрий Давыдов*, политик Наталья Грязневич* и сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин*.

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Также Минюст внес в реестр региональную общественную организацию «Экологическая вахта»**, автономную некоммерческую организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»** и самарскую общественную организацию ЛГБТ+ «Ирида»**.

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Неделей ранее в список иноагентов попали знаток игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* и журналист телеканала «Дождь»*** Михаил Фишман*.

* Признаны в России физическими лицами — иностранными агентами.

** Признаны в России юридическими лицами — иностранными агентами.

*** Признаны в России СМИ, исполняющими функции иноагента.