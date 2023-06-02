Общество 02 июня 2023, 23:07 Журналистов из недружественных стран не аккредитовали на ПМЭФ Пресс-секретарь Песков: журналистов из недружественных стран не аккредитуют на ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Журналистов из недружественных России государств не аккредитуют для участия в Петербургском международном экономическом фестивале, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков изданию The Bell (признано Минюстом иностранным агентом). Авторы статьи напомнили, что в этот список входят около 25 стран, не считая ЕС.

Песков подтвердил, что «было принято решение не аккредитовать в этом году журналистов из недружественных стран». Пресс-секретарь президента не стал уточнять причины этого решения.

Реклама

На ПМЭФ обязательно выступит Владимир Путин, заявил Дмитрий Песков. По его словам, речь главы государства будет очень важной, сообщил RT. В мероприятии примут участие и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он уточнил, что вовлеченность кубинских политиков в фестиваль сможет открыть новые возможности двустороннего сотрудничества, напомнил RT.

В рамках ПМЭФ с концертом выступит группа «Звери». Вход для посетителей сделают бесплатным, однако россияне уже раскритиковали коллектив за их позицию относительно проведения СВО.