Журналистов и блогеров пригласили на экшн-квест «Железяки»

Игра проходит на территории международного делового центра «Москва-Сити». Ее участники в составе команд преодолевают испытания на ловкость, логику, память и удачу.

Квест «Железяки» выполнен в стиле Средневековья. Игроков окружают цепи, железные кубы, прутья и бруски. Затемненный фон становится дополнительной преградой для умственных нагрузок.

На игру зовут представителей крупных СМИ и блогеров, которые имеют более десяти тысяч подписчиков. Поучаствовать в экшн-квесте можно бесплатно. Для этого необходимо подтвердить лицензию СМИ или размер аудитории.

В игре нужно набрать баллы, из которых позже составляется рейтинг. Команды, вошедшие в топ-10, приглашаются на повторный квест — финал игры «Железяки». Ее победитель получит солидный денежный приз.