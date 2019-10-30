Журналистку оштрафовали за предложение переставить буквы в названии города Шахунья

Суд обязал главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирину Славину выплатить 70 тысяч рублей. Она предложила переставить буквы в названии города Шахунья (Нижегородская область) после того, как там появилась мемориальная табличка с Иосифом Сталиным. Ее версия отличалась нецензурным окончанием.

«Славину признали виновной по части третьей статьи 20.1 КоАП „Мелкое хулиганство; распространение в сети интернет информации в неприличной форме, которая выражает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации“», — приводит «Интерфакс» текст сообщения Нижегородского районного суда.

О том, что ей присудили выплатить 70 тысяч. Славина сообщила на своей странице в Facebook.

Под этим постом снова развернулась дискуссия по-поводу ее поступка. В одном из комментариев журналистка заявила, что собирается решение суда обжаловать.

Основой для назначение штрафа стало заключение доктора филологических наук Тимура Радбиля. Он определил в измененном Славиной названии города Шахунья «однозначные непристойные ассоциации», в котором есть явное неуважение к обществу.