Журналистка объяснила тягу россиян к эзотерической литературе

Руководитель отдела религии и эзотерики издательства «Бомбора» Мария Виноградова объяснила рост популярности эзотерической литературы. Об этом сообщил NEWS.ru.

По ее словам, люди пытаются в такой литературе найти опору.

«Есть потребность в поиске ответов на самые разные вопросы. В чем смысл моей жизни, где найти ключ к успеху, как обрести состояние покоя и радости», — рассказала Виноградова.

Она уточнила, что это обычное явление в трудные периоды, когда в мире происходит множество негативных событий.