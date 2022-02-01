Журналистка объяснила тягу россиян к эзотерической литературе
Сотрудница издательства Виноградова объяснила рост популярности эзотерической литературы
Руководитель отдела религии и эзотерики издательства «Бомбора» Мария Виноградова объяснила рост популярности эзотерической литературы. Об этом сообщил NEWS.ru.
По ее словам, люди пытаются в такой литературе найти опору.
«Есть потребность в поиске ответов на самые разные вопросы. В чем смысл моей жизни, где найти ключ к успеху, как обрести состояние покоя и радости», — рассказала Виноградова.
Она уточнила, что это обычное явление в трудные периоды, когда в мире происходит множество негативных событий.