Журналистка Юзик: я не могла представить, что МИД вытащит меня из иранской тюрьмы

Журналистка Юлия Юзик рассказала, как ее заманили в Иран Подробнее

«Когда мне протянули руку, для меня это действительно была протянутая рука во всех смыслах этого слова», — пояснила журналистка.

По словам Юзик, в ее системе координат что-то поменялось после того, как государство принципиально спасло ее, потому что она гражданка России.

Уточняется, что в конце сентября журналистка прилетела в Тегеран по частному приглашению. По неизвестным причинам в аэропорту у нее изъяли паспорт. Ее арестовали в гостинице второго октября, обвинив в работе на спецслужбы Израиля. 10 октября Юзик отпустили и она вернулась в Москву.