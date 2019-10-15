Журналистка Юзик: я не могла представить, что МИД вытащит меня из иранской тюрьмы
Российская журналистка Юлия Юзик, которую освободили из иранской тюрьмы, призналась RT, что не ожидала помощи от государства на таком высоком уровне, а именно от внешнеполитического ведомства России.
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«Когда мне протянули руку, для меня это действительно была протянутая рука во всех смыслах этого слова», — пояснила журналистка.
По словам Юзик, в ее системе координат что-то поменялось после того, как государство принципиально спасло ее, потому что она гражданка России.
Уточняется, что в конце сентября журналистка прилетела в Тегеран по частному приглашению. По неизвестным причинам в аэропорту у нее изъяли паспорт. Ее арестовали в гостинице второго октября, обвинив в работе на спецслужбы Израиля. 10 октября Юзик отпустили и она вернулась в Москву.