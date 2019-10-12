Журналистка Юлия Юзик рассказала, как ее заманили в Иран

По словам Юзик, ее «заманивали» в республику «через различных людей» на протяжении года.

Среди приглашающих были те, кто имеет отношение к иранским спецслужбам, сказала журналистка.

Она приняла приглашение своего бывшего руководителя, с которым работала на телеканале Iran Today.

Сайт этого русскоязычного телеканала об Иране не обновляется с августа 2018 года.

По словам россиянки, у нее отняли паспорт при пересечении иранской границы, а затем допрашивали представители Корпуса стражей исламской революции. После ее отвезли в гостиницу, откуда выпустили только на специально организованную эксукурсию.

«Я купила детям манго, подарки. Весь цинизм происходящего был в том, что сопровождающие спокойно смотрели, как я покупаю подарки, и в этот момент уже прекрасно понимали, что я больше никогда не увижу детей», — сказала Юзик.

Вечером в гостиничный номер вломились вооруженные люди, среди которых были «специально обученные женщины в черных хиджабах».

«Во время задержания меня заламывала женщина, потому что по исламским законам мужчина не имеет права касаться меня», — сообщила подробности журналистка.

Она добавила, что испытывала ужас и не понимала, чего от нее хотят.

Юзик предстала перед иранским судом, где ей предъявили обвинение в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В тюрьме ей позволили позвонить матери. Юзик сумела рассказать ей, что ее арестовали, и попросила подключить журналистов и российские власти к ее освобождению.

«Спасти меня ты можешь, если поднимешь шум, попросишь журналистов присоединиться к защите, если напишете петицию на имя Путина», — передала Юзик тот разговор.

10 октября россиянку отпустили, она прилетела в Москву.