Борщ готовили задолго до появления российской и украинской государственности, поэтому заявления Украины о победе «в войне за борщ» преждевременны. Об этом заявила обозреватель The American Conservative Катя Седжвик.

«Объявление победы в великой русско-украинской борщевой войне несколько преждевременно. <…> Кислый суп явно предшествует историческим записям, подтверждающим его существование, и, возможно, старше русской или украинской государственности», — заявила она.

Журналистка провела целое расследование, чтобы выяснить, какому народу все-таки принадлежит рецепт борща. Она сравнила претензию киевских чиновников на него со спорами арабов и израильтян за фалафель.

Борщ — это кислый суп, который обычно подают в Восточной Европе и на Кавказе. Считается, что название имеет восточнославянское происхождение, от праславянского слова «борщевик» или «пастернак», из которого его изначально готовили.

Одно из самых ранних упоминаний этого супа есть в дневнике 1584 года. Его вел немецкий купец, который приехал в Киев в составе Речи Посполитой. Другое свидетельство о борще журналистка обнаружила в московском «Домострое», который датируется XVI веком. Однако не тот суп, ведь красную свеклу в Восточной Европе не выращивали до XVI века. Нынешний борщ — более позднее изобретение.

«Если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, неизвестно, кому в этом многонациональном регионе пришла в голову идея добавлять свеклу в кислый суп. Это мог быть казак, татарин или русин. Даже заблудший француз, отправившийся в восточное приключение», — предположила Катя Седжвик.

Она также напомнила, что ЮНЕСКО хоть и признала приготовление борща «нематериальным культурным наследием» Украины, которое следует охранять, но отметила, что оно «не предполагает ни исключительности, ни права собственности».