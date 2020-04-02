Журналистка из Перми умерла после СOVID-19. Местный Минздрав заподозрили в попытке это утаить
«Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — заявил врио главы Прикамья Дмитрий Махонин. Его процитировал «Интерфакс».
В Минздраве региона подтвердили, что у Анастасии был коронавирус. В ведомстве утверждают, что результат повторного теста появился сегодня. Об этом сообщил пермский портал «59.ru». На этом сайте появился и скриншот переписки Петровой со знакомой. В ней женщина еще 28 марта написала, что результаты второго теста положительные.
Газета «Коммерсант» сообщила, что эту переписку в Facebook опубликовала подруга Петровой Юлия Балабанова. Однако сейчас этого поста на странице Юлии нет.
Глава регионального Минздава Оксана Мелехова 1 апреля утверждала, что у журналистки подтверждена пневмония, но не упоминала про коронавирус.
«Анастасия наблюдалась у нас как приехавшая из европейских стран. Все контактировавшие с Анастасией определены, они находятся в изоляции, и у них взяли мазок на коронавирусную инфекцию», — отметила Мелехова.
По ее словам, первый анализ на коронавирус оказался отрицательным, поэтому тест повторили и ждали результатов.
Сама Петрова в соцсети много писала о коронавирусе. В том числе там журналистка заявила о том, что заболела. Она рассказала, что первые симптомы почувствовала в ночь на 23 марта. У нее поднялась температура, заболело горло и мучил сильный кашель. По ее словам, в последние дни она общалась с тремя людьми, которые были за границей. По ее утверждениям, «все прилетели больше чем 14 дней назад».
Позже женщину госпитализировали в инфекционную больницу. Там 24 марта она описала приход в палату реаниматологов с аппаратом ИВЛ. Они посчитали, что Анастасия пока не нуждается в их помощи. Однако отметили, что она находится в зоне риска, и посоветовали продолжить дышать кислородом. Это был ее последний пост в Facebook.
Анастасии Петровой было 36 лет. Она работала в газете «Деловой интерес», где занимала пост главного редактора. У нее осталось двое сыновей. Глава Прикамья Дмитрий Манахоин распорядился оказать ее семье всю необходимую помощь.
В Пермском крае зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом. Два человека умерли, еще один поправился. Об этом сказано на сайте региона. С 2 апреля там начнет действовать режим изоляции. Всего в России коронавирусом заразились 3548 человек. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 771.