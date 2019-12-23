    23 декабря 2019, 21:49

    Журналистка из «Ямал-Регион» опровергла свое увольнение из-за вопроса Путину

    Александра Каширина

    Журналистка регионального телеканала «Ямал-Регион» Алиса Яровская опровергла появившуюся в СМИ слухи о ее увольнении из-за вопроса президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции 19 декабря по строительству моста через Обь. Об этом написал телеканал Russia Today.
    Журналистка из «Ямал-Регион» опровергла свое увольнение из-за вопроса Путину

    По ее словам, заявление об увольнении было подано по ее собственному желанию. Однако журналистка не раскрыла причин такого решения.

    В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа также подтвердили слова журналистки.

    «У пресс-службы нет информации о том, что ее уволили… Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию», — подчеркнул представитель местной администрации.

    Ранее Алиса Яровская во время пресс-конференции президента рассказала о проблемах строительства моста, спросив, нельзя ли «подключить федеральную „тяжелую артиллерию“».

    На это Путин отметил, что такие проекты осуществляются в плановом порядке, добавив, что «выхватывать какой-то проект из общего контекста вряд ли целесообразно». При этом он добавил, что понимает и имеет в виду всю важность данного моста в контексте Северного морского пути.