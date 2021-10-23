Журналистка «Эха Москвы» умерла от ковида

Литературный критик и обозреватель «Эха Москвы» Майя Пешкова скончалась из-за коронавируса. Ей было 75 лет. О смерти журналистки сообщили на сайте радиостанции.

Пешкова ушла из жизни минувшей ночью. Она умерла в больнице, где лечилась от ковида.

Место и дата прощания с журналисткой пока не определены.

Пешкова пришла работать на «Эхо Москвы» в 1992 году. Она была автором и ведущей программ «Книжное казино», «Книги и вокруг», «Непрошедшее время», «Титульный лист», «Детская площадка». В 2007 году она получила благодарность от Роспечати, в 2010-м была удостоена премии имени Артема Боровика, а в 2018-м — премии «Книжный червь».

Майя Пешкова родилась 22 сентября 1946 года в молдавском городе Сороки в семье продавца хлебного магазина и кассирши обувной мастерской. После школы она сначала окончила химический факультет Кишиневского государственного университета, а в середине 1980-х получила второе высшее образование — полиграфическое. Уже в 17 лет она переводила математическую литературу с английского, а затем занималась синхронными переводами с идиша. Почти 20 лет она проработала в Институте общей и неорганической химии имени Курнакова.