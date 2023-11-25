Общество 25 ноября 2023, 08:16 Журналиста ВГТРК Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества Путин наградил журналиста Бориса Максудова орденом Мужества посмертно РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова орденом Мужества посмертно. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Максудов получил тяжелое ранение 22 ноября в Запорожской области. Группу журналистов атаковал украинский беспилотник.

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Корреспондент получил множественные осколочные ранения и открытые переломы, его экстренно эвакуировали в крымский госпиталь Минобороны. Утром 23 ноября стало известно, что военкор скончался, не приходя в сознание. Смерть наступила во время ночной транспортировки из военного госпиталя Токмака в Джанкой. Максудову было 38 лет.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал смерть журналиста большой трагедией и для его близких, и для всех коллег. При этом он выразил уверенность, что со стороны западных стран никакой реакции на прицельный удар по российским журналистам не последует.