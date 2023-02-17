17 февраля 2023, 11:56
Журналиста Сванидзе перевели в другую клинику
Telegram-канал «112»: телеведущего Сванидзе перевели из инфекционной больницы в клинику
Известного общественного деятеля и журналиста Николая Сванидзе перевели из инфекционной больницы в другую клинику Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Медики сумели добиться результатов в лечении 67-летнего мужчины, однако о полном выздоровлении речи пока не идет. Его родственники настояли на переводе телеведущего в другую клинику.
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Ранее Сванидзе поступил в больницу с сепсисом, септическим шоком, острой сердечной, почечной и дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней пневмонии.
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В начале февраля журналиста вывели из искусственной комы, однако он все еще продолжает находиться на аппарате искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщалось, что Сванидзе пришел в сознание, однако его движения по-прежнему ограничены. Медики оценили его состояние как стабильно тяжелое.
До конца 2022 года Сванидзе находился в составе Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России.
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